Segeln in MV Sternberger Ixylonsegler Volker Schoen holt zehnten DM-Titel Von Thomas Zenker | 06.08.2023, 15:59 Uhr Wenn die Ixylons mit Spinnaker segeln, wird es bunt – das Siegerteam Schoen/Müller (schwarz-weiß-gelb) immer ganz vorn dabei. Foto: Thomas Zenker up-down up-down

Die Deutschen Meisterschaften 2023 in den Bootsklasse Ixylon und P-Kreuzer auf dem Plauer See sind gut gelaufen. Auch wenn aufgrund des Wetters nur an zwei Tagen wirklich gesegelt wurde.