Die Tennisabteilung der SG 03 Ludwigslust/Grabow hatte zum inzwischen zwölften Mal zu den Kreisseniorenspielen in ihrer Sportart eingeladen. Die Veranstaltung trägt auch in diesem Jahr den Namen „Horst-Schack-Seniorenspiele“, in Anerkennung und als Wertschätzung für den langjährigen, 2019 verstorbenen Platzwart dieser Anlage.

Bei hochsommerlichen Temperaturen gingen 18 Männer im Alter von 30 bis 75 Jahren an den Start. Wie im Vorjahr auch, waren die Männer unter sich. „Leider konnten wir erneut keine Damen zum Turnier begrüßen“, bedauerte Norbert Jüttner. Aufgrund der hohen Temperaturen einigte man sich auf ein Doppelturnier, bei dem jeder Teilnehmer vier Wettkämpfe zu bestreiten hatte. Nach der Vorrunde wurden die Platzierungen in drei Leistungsklassen ausgespielt.

Gruppe A

1. Detlev Franz/Sebastian Klock (Boizenburg)

2. Michael Wieben/Kenneth Koch (Boizenburg)

3. Ulf Schäfer/Thomas Schäfer (Ludwigslust)

Gruppe B

1. Manfred Finger/Heiko Wiengarn (Lübtheen)

2. Joachim Witte/Bodo Schäfer (Ludwigslust)

3. Frank Jehring/Thomas Laverenz (Lübtheen/Dömitz)

Gruppe C

1. Hans Stellwagen/Rüdiger Mikolayczyk (Dömitz)

2. Hartmut Heiden/Rainer Franke (Ludwigslust)

3. Gerd Niendorf/Frank Mangelsdorf (Ludwigslust)