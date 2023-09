Traditionell finden die Laufsportler von MV Anfang September diesen besonderen Laufwettbewerb im Terminkalender, zu dem diesmal 38 Vereinsmannschaften aus Mecklenburg-Vorpommern anreisten. Jede Staffel musste 42,195 Kilometer absolvieren. Und zwar auf einem 1,4 Kilometer langen Rundkurs um den Reitbahnsee in Neubrandenburg.

Das Besondere ist, dass die Teilnehmer auf dem kleinen Rundkurs immer wieder von ihren Teammitgliedern angefeuert werden können. Eine Mannschaft bestand jeweils aus fünf Mitgliedern eines Vereins. Dabei musste jeder Einzelne eine festgeschriebene Strecke laufen (1. Läufer – 9,527 km, 2. Läufer – 7,102 km, 3. Läufer – 8,522 km, 4. Läufer – 5,681 km, 5. Läufer – 11,363 km).

Einzelkämpfer beweisen Teamspirit

Wie in den Vorjahren ging die TSG Wittenburg mit zwei Staffeln an den Start. Die Frauenstaffel mit Carmen Wellenbrock, Bärbel Lemme, Christina Henke, Manuela Drögsler und Katrin Jöde-Rönck erlief einen sensationellen dritten Platz (3:30:59 Stunden), der zu keiner Zeit gefährdet war. Und das bei hochsommerlichem Läuferwetter mit Außentemperaturen von über 30 Grad Celsius. „Für mich war es die erste Teilnahme. Das war an diesem Tag kein Einzelsport, sondern ganz klar ein Teamsportevent“, so eine zufriedene Christiane Henke.

Zieleinlauf der Männerstaffel der TSG Wittenburg Foto: Hartmut Pankow

Die Männer brachten mit Martin Pankow, Danny Thewes, Jörn Christ, Egon Barge und Oliver Pagel ebenfalls erfahrene Staffelläufer an den Start. Die Herren durften sich am Ende des Tages über einen achten Platz freuen (3:19:02 Stunden). „Durch einen Ausfall habe ich in diesem Jahr sehr gerne die Männerstaffel unterstützt. Es ist immer wieder eine Freude mit der TSG an diesem Staffelmarathon teilzunehmen“, freute sich Egon Barge.

Zudem konnte jedes Mitglied damit wichtige Punkte für die Mannschaftswertung im Laufcup Mecklenburg-Vorpommern sammeln.