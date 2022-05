Erfolgreiche Parchimer gegen TC Wismar (v.l.): David Geue, Lara Drews, Madita Hansen, Lilia Mauder FOTO: Wiebke Mauder Tennis in MV U15-Team des SC Parchim nach zwei Spieltagen an der Spitze Von Thomas Zenker | 31.05.2022, 17:07 Uhr

Vier Tennis-Mädels und zwei -Jungs traten bisher in der U15-Verbandsliga für den SC Parchim an. Mit zwei Siegen führt die Mannschaft ihre Staffel an.