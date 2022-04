Die Parchimer Volleyballerinnen wollen in Schwerin ein gutes Spiel abliefern. FOTO: Thomas Zenker Volleyball Regionalliga Nord Frauen VC Parchim zum Saisonabschluss in der Schweriner Volleyballhalle Von Thomas Zenker | 07.04.2022, 11:36 Uhr

Zum Saison-Halali treten die Parchimer Volleyball-Damen am Samstag in Schwerin beim VC Olympia an. Da die Messen in der Liga schon gesungen sind, geht es nur noch um einen schönen Abschluss.