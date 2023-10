Mixed-Volleyball in Hagenow Hier schmettern „VolleyCirkus“ und „Team Kunterbunt“ um den Turniersieg Von Thomas Willmann | 12.10.2023, 14:11 Uhr Gute Laune garantiert: Das Team vom Hagenower VolleyCircus wurde im Vorjahr Turnierzweiter. Foto: Thomas Willmann up-down up-down

Pritschen, baggern und schmettern: In der Hagenower Otto-Ibs-Halle geben am Sonnabend, 14. Oktober, die Volleyballer den Ton an.