Eine gelungene Heimpremiere feierten die Regionalliga-Volleyballer des MSV Pampow. Nach dem Tiebreak-Sieg ihres Frauenteams gegen den SC Neubrandenburg rundeten die MSV-Männer mit ihrem 3:0 gegen Grün-Weiß Eimsbüttel den Volleyballtag in der Stralendorfer Amtssporthalle optimal ab. Sie bleiben dadurch nach ihrem souveränen Auftakterfolg beim TuS H/M Kiel weiter ohne Satzverlust.

Klare Sache: Die Pampower Volleyballer haben den nächsten Sieg eingefahren. Foto: Thomas Willmann

Ein Mann schien am Spielfeldrand nicht wirklich durchzublicken. Norman Tannert, neuer Trainer der Pampower Frauen, feuerte nicht etwa das MSV-Team an, sondern hielt es eindeutig mit dem Gegner. Was war da los? „Ich habe bis 2019 sechs Jahre für Eimsbüttel gespielt und kenne fast alle Jungs da auf dem Feld. Das ist wie ein Klassentreffen für mich“, stand der 34-Jährige zu seiner Sympathieverteilung an diesem Abend.

Ein zumindest schon etwas älteren Volleyballfans hierzulande bestens bekanntes Gesicht coachte die Hamburger Mannschaft. Thomas Eichhoff war um die Jahrtausendwende herum Trainer des Banzkower SV, später betreute er die Ludwigsluster Volley Tigers, ebenfalls in der Regionalliga. Es folgte ein Engagement als MV-Landestrainer. Und mit den U20-Jungs vom Schweriner SC sprang in der Saison 2018/19 ein deutscher Vizemeistertitel heraus. Seit dem vergangenen Jahr sitzt Eichhoff bei den Grün-Weißen auf der Bank. „Es war heute sicher mehr drin. Wir haben gerade in den entscheidenden Situationen einfach zu viele Eigenfehler gemacht“, analysierte der 56-Jährige.

Ein bekanntes Gesicht: Thomas Eichhoff (3.v.r.), früher unter anderem Trainer beim Banzkower SV und den Volley Tigers Ludwigslust, coacht aktuell das Team von Grün-Weiß Eimsbüttel. Foto: Thomas Willmann

Eichhoff hatte da insbesondere den zweiten Durchgang im Blick, der sich, nach einer relativ klaren Pampower Angelegenheit im Auftaktsatz (25:20), zu einer engen Kiste entwickelte. Es ging Punkt um Punkt, keine Mannschaft konnte sich absetzen. Beim Stand von 23:23 landete ein Eimsbütteler Angriff im Netz. Den nächsten fischte der MSV-Block weg und so hieß es 25:23 und damit 2:0 für Pampow.

Der dritte Satz verlief nur in der Anfangsphase ausgeglichen. Dann zogen die Gastgeber davon und sorgten für eine klare Angelegenheit (25:18). Das Spiel war nach gut einer Stunde gelaufen.

Als beste Spieler ihrer Mannschaft ausgezeichnet: Corbin Balster (l., MSV Pampow) und Johann Hagenow (GW Eimsbüttel). Foto: Thomas Willmann

„Gut gefallen hat mir, wie das Team insgesamt funktioniert hat“, sagte Robert Berg. Der MSV-Trainer hatte Stärken in Annahme, Aufschlag und Angriff gesehen, sich aber auch das ein oder andere Manko notiert.

„Unser Block war abgesehen von ein paar Einzelaktionen wenig wirkungsvoll und in stressigen Situationen müssen wir noch viel mehr Ruhe reinbringen.“ Robert Berg Trainer MSV Pampow

An diesen Schwächen können die Pampower Volleyballer in den kommenden zwei Wochen intensiv arbeiten. Das nächste Spiel steht am 21. Oktober an. Dann geht es am Stralendorfer Netz gegen den TSV Sasel.

Spielstatistik

MSV Pampow – Grün-Weiß Eimsbüttel 3:0 (20, 23, 18)

MSV Pampow: Radtke, Mang, Einsiedel, Nagel, Balster (MVP), Feilke, Grünberg (L), Schulz, Hauck, Schramm, Fahrin, Hörbe, Wölk, Meyer (L).