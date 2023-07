Die Netze der Großfeldtore sind nicht mehr zu gebrauchen. Foto: Ralf Behnke up-down up-down Vandalismus beim Hagenower SV Tornetze vor Start der Fußball-Camps zerschnitten Von Thomas Willmann | 13.07.2023, 14:06 Uhr

Zwei Fußballcamps bietet der Hagenower SV in den Sommerferien an. Am Montag, 17. Juli, soll das erste starten. Eine Woche Fußballspaß für junge Kicker. Aber die Freude ist getrübt.