Wird die Wariner Abwehr bei diesem Zusammentreffen halten? Foto: Uwe Kolbusa Fußball Landesklasse III MV 2022/23 Wiedersehen nach vielen Jahren: FCS Warin empfängt SV Dabel Von Thomas Zenker | 29.09.2022, 10:57 Uhr

In der Fußball Landesklasse III gibt es am Sonnabend, 1. Oktober, ab 14 Uhr mal wieder ein Altkreistreffen im Stadion am Glammsee.