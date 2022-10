Stimmungsvoller Ausklang: Justin Schimpf (in Rot) setzte mit seinem Schultersieg dem Lübtheener 24:6-Erfolg gegen den KV Riegelsberg die Krone auf. Foto: Thomas Willmann up-down up-down Ringen 2. Bundesliga Nord 2022 RV Lübtheen vor schweren Auftritten in Neuss und Düren Von Thomas Willmann | 12.10.2022, 14:11 Uhr

Nach drei Heimkämpfen in Folge sind die Lübtheener Zweitliga-Ringer am Wochenende erstmals in dieser Saison auswärts gefordert. Und das gleich doppelt.