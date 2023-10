Bis knapp zehn Minuten vor Spielende sah es in Zarrentin für die insgesamt mutig auftretenden Wariner nach dem ersten Punktgewinn auf des Gegners Platz aus (1:1). Doch ein Handstrafstoß kurz vor Spielende, wie so oft im Fußballgeschehen sehr diskutabel, brachte das Seenland Team doch noch auf die Verliererstraße.

Natürlich war der Strafstoß zum 1:2 aus Gästesicht der Knackpunkt in der Partie. Der FCS machte nun hinten auf und fing sich noch zwei weitere Kontertore (3:1; 87. und 4:1; 89.) ein. Letztendlich fiel der Sieg für die Gastgeber etwas zu hoch aus. Unterm Strich stand die fünfte Punktspielniederlage in Folge für den FC Seenland zu Buche.

Schon in der ersten Halbzeit hatten die Wariner bei ihrem Auftritt am Schaalsee verletzungsbedingt einige Rückschläge hinnehmen müssen. Bereits beim ersten Zweikampf (2.) verletzte sich Schlussmann Philipp Schröder, hielt aber mit stark lädiertem Knie tapfer bis Spielende durch. Nicht so zwei weitere Wariner, die noch vor der Pause verletzt vom Platz mussten.

Wariner Keeper auch angeschlagen auf der Höhe

Die erste Gelegenheit zum Abschluss hatte nach gut einer Viertelstunde Empor (15.). Aus einer Einwurfsituation in Höhe gegnerischer Strafraum, ergab sich dann die erste gute Torchance für die Gäste. Gleich zweimal traf Veit Gazow unter Bedrängnis aus Nahdistanz nur den linken Torpfosten (17.). In der Folge waren dann die Platzherren das tonangebende Team. Besonders bei hohen Bällen nach Freistößen und Eckbällen hatten die Wariner gegen die großgewachsenen Zarrentiner so ihre Mühe bei der Strafraumbeherrschung. Sichtlich angeschlagen war aber Schröder bei brenzligen Bällen zur Stelle.

Kurz vor dem Pausenpfiff von Schiedsrichter Uwe Welker (Dömitzer SV 06) segelte wieder ein Freistoß in den Gästestrafraum. Wie unlängst in Carlow, ging erneut ein Wariner mit dem falschem Körperteil zum Ball. Klares Handspiel. Und das auch noch zu einem undankbaren Zeitpunkt. Den Strafstoß verwandelte Daniel Rotermann zum 1:0 für Zarrentin (45.).

Gäste nach der Pause auf Kurs zum Punktgewinn

Nach einem gelungenen Spielzug von Warins Mannschaftskapitän Max Lewetzow, der den startenden Jan Koppenhagen passgenau bediente, erzielte dieser per Heber das 1:1 (55.). Die Partie war wieder offen. Zumal der eingewechselte Domenik Kalis nach tollem Sturmlauf über die rechte Seite eine weitere Gelegenheit für die Gäste hatte (63.). Nach einer gelbroten Karte (75.) für die Platzherren schien das Pendel weiter zu Gunsten der Gäste auszuschlagen.

Aber dann kam die 82. Spielminute. Der Ball sprang einem Wariner im eigenen Strafraum an den angelegten Arm. Der Referee entschied zum zweiten Mal auf Handstrafstoß. Zudem gab es eine gelbrote Karte gegen die Wariner. Abermals verwandelte Rotermann zum nun vorentscheidenden 2:1 (84.). Der Rest ist schon erzählt.

FC Seenland Warin: Schröder – Prehn, Sabel (60.Bergner), Schreiber (32.Kalis), Keil (46. Krasemann), M.Levetzow, Gertz, Gazow, Bardales, Koppenhagen. Brandenburg (35. Hannemann).