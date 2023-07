Die beiden Trainer Max Holst (hinten links) und Michael Holst (hinten rechts) formten die SG Carlow in der zweiten Saisonhälfte wieder zu einem erfolgreichen Team. Foto: Maik Freitag up-down up-down Fußball-Landesklasse IV MV SG Carlow legt souveräne Rückrunde hin und will jetzt wieder mehr Von Maik Freitag | 16.07.2023, 13:02 Uhr

Die SG Carlow ist ein Jahr nach ihrem Abstieg wieder zurück in der Erfolgsspur. Nach Unsicherheiten in der ersten Halbserie der Fußball-Landesklasse zeigten die Kicker, warum sie drei Jahre zuvor in die Landesliga aufstiegen.