Bei einer Ecke rückte Gadebuschs Abwehrchef Daniel Bendlin auf und erzielte prompt das 1:0 per Kopf. Foto: Maik Freitag up-down up-down Fußball-Landesklasse IV TSG Gadebusch gewinnt Heimspiel auf Kunstrasen in Ratzeburg Von Maik Freitag | 28.02.2023, 11:54 Uhr

Die Gadebuscher Landesklasse-Fußballer sind perfekt in die Rückrunde der Landesklasse gestartet. In dem nach Ratzeburg verlegten Spiel gegen den Poeler SV gewannen am Ende verdient mit 3:1.