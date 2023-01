Gut gespielt und prompt gewonnen: Die D-Junioren des SV Rehmsee schafften es beim ersten Hallenturnier ihres Vereins auf den ersten Rang und sicherten sich einen Mannschaftspokal. Foto: Peggy Suhr/SV Rehmsee up-down up-down Sport in Brüsewitz Viele kleine Sieger beim ersten SV Rehmsee Cup in Lübstorf Von Katja Müller | 30.01.2023, 16:18 Uhr

Das erste große Turnier in diesem Jahr für den neu gegründeten Brüsewitzer verein war ein voller Erfolg. Die Mannschaften der E- und D-Jugend hatten einen super Tag in der Halle in Lübstorf.