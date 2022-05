FOTO: Torsten Gottschalk Fußball-Kreisliga West Prignitzer Kicker präsentieren sich erneut in Torlaune Von Oliver Knoll | 30.05.2022, 17:31 Uhr

Die Mannschaften aus der Fußball-Kreisliga West ließen es am vergangenen Wochenende erneut mächtig krachen. Insgesamt 47 Treffer (Durchschnitt: 7,83 Tore pro Spiel) fielen am 25. Spieltag in sechs Partien.