Am 7. Spieltag der Kreisoberliga Prignitz/Ruppin landeten Putlitz und Weisen Auswärtssiege. Symbolfoto: Torsten Gottschalk up-down up-down Fußball-Kreisoberliga Prignitz Aufsteiger Putlitz gewinnt Derby in Meyenburg Von Oliver Knoll | 17.10.2022, 14:42 Uhr

Am 7. Spieltag der Fußball-Kreisoberliga entschied Aufsteiger Putlitz das Nachbarschaftsduell in Meyenburg für sich. Weisen siegte in Fehrbellin.