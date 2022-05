FOTO: Torsten Gottschalk Fußball-Kreisoberliga Erneuter Wechsel an der Tabellenspitze - Zernitz nun vorn Von Torsten Gottschalk | 09.05.2022, 13:53 Uhr

In der Fußball-Kreisoberliga Prignitz-Ruppin geht das Wechselspiel an der Tabellenspitze in die nächste Runde. Der Zernitzer SV nutzte am 22. Spieltag die Patzer der Konkurrenz und übernahm den Platz an der Sonne.