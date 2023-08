Fußball: Landesklasse-Derby Brisantes Duell zwischen Perleberg und Wittenberge erwartet Von Oliver Knoll | 31.08.2023, 15:07 Uhr Die Fußball-Fans in der Prignitz fiebern dem Derby zwischen Einheit Perleberg und Veritas Wittenberge/Breese am Samstag entgegen. Es geht ums Prestige und um die Nummer eins im Kreis Foto: Torsten Gottschalk up-down up-down

Die Blicke der Fußball-Fans in der Prignitz richten sich am Samstag auf das Derby in der Landesklasse. Einheit Perleberg empfängt Veritas Wittenberge/Breese. Die Trainer sprechen über Favoritenrolle, Fehler und Chancen