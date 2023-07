Der vorläufige Spielplan der Fußball-Landesklasse West 2023/24 steht fest. Die Prignitz erlebt an den ersten drei Spieltagen gleich zwei Derbys. Foto: Torsten Gottschalk up-down up-down Fußball-Derby am 2. Spieltag Spielplan beschert frühes Duell zwischen Perleberg und Wittenberge Von Oliver Knoll | 06.07.2023, 15:23 Uhr

Fußball-Fans in der Prignitz können sich freuen: Bereits an den ersten drei Spieltagen der neuen Landesklasse-Saison stehen zwei Derbys auf dem Plan. Eine Prignitzer Elf steht gleich in beiden Partien auf dem Rasen