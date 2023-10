Die munteren Wechselspiele an der Spitze und am Tabellenende der Fußball-Kreisoberliga Prignitz-Ruppin gehen weiter. Kein Wunder, trennen doch die Mannschaften von Rang eins bis sechs gerade einmal vier Punkte. Noch enger ist es bei den Teams auf den Plätzen sieben bis 13 mit lediglich drei Zählern.

Lesen Sie auch: Vier Tore von Pepe Drzymalski lassen Eiche 05 Weisen jubeln

Neuer Tabellenführer ist Schwarz-Weiß Zaatzke. Die Elf siegte in Groß Pankow und profitierte von der Niederlage der Weisener in Putlitz sowie dem Unentschieden von Stahl Wittstock in Zernitz. Die Pankower ihrerseits rutschten ans Tabellende. Allerdings ist zu beachten, dass nicht alle Teams die gleiche Anzahl von Spielen absolviert haben.

Putlitzer SV – Eiche 05 Weisen 5:4 (4:1). Die 112 Zuschauer erlebten eine Überraschung. Schlusslicht Putlitz erwischte Weisen auf dem falschen Fuß und verbesserte sich durch den Sieg gleich um vier Plätze auf Rang neun. Die Aufholjagd der Eichen kam etwas zu spät. – Tore: 1:0 Nico Nusche (11.), 2:0 Philipp Albrecht (24.), 2:1 Patrick Waltinger (31./Elfmeter), 3:1 Luis Hartwig (45./ET), 4:1 Pascal Edeling (45. + 2), 5:1 Albrecht (68.), 5:2 Philip Baatz (70.), 5:3 Waltinger (73.), 5:4 Christian Otte (90. + 4/Elfmeter)

Daumen hoch für Kevin Dahse und den Putlitzer SV. Durch einen überraschenden Sieg konnten sie den letzten Tabellenplatz wieder verlassen. Foto: Torsten Gottschalk Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Pankower SV Rot-Weiß – Schwarz-Weiß Zaatzke 0:3 (0:1). Das neue Schlusslicht unterlag dem neuen Tabellenführer. – Tore: 0:1 Andreas Spiess (15.), 0:2, 0:3 Maik Menzel (71./82.)

Blau-Weiß Rheinsberg – Meyenburger SV Wacker 3:0 (2:0). Die Meyenburger konnten den Schwung des ersten Saisonerfolgs aus der Vorwoche nicht nutzen und unterlagen beim starken Aufsteiger. – Tore: 1:0, 2:0 Niklas Feldmann (4./18.), 3:0 Frank Witecki (55.)

Spektakel in Zernitz mit zehn Toren

Zernitzer SV – SG Stahl Wittstock 5:5 (3:3). – Tore: 0:1 Michael Sassenhagen (6.), 1:1 Jannes Langerwisch (23./ET), 2:1, 3:1 Jacob Rossa (30./32.), 3:2 Oliver Goldberg (35.), 3:3 Langerwisch (45./Elfmeter), 3:4 Calvin Hahn (61.), 3:5 Nico Otto (66.), 4:5 Chris-Bernd Göbel (87.), 5:5 Rossa (90.)

Blau-Weiß Wusterhausen – TSV Wustrau 2:3 (1:1). – Tore: 0:1 Daniel Seelmäcker (3.), 1:1 Nick Pietschmann (13.), 1:2 Richard Buggermann (65.), 2:2 Pietschmann (83.), 2:3 Sinan Filipcic (94.).

SV Fehrbellin – Rot-Weiß Kyritz 0:1 (0:1). – Tor: Driton Baliu (12.)