Am 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse West hat vom Prignitzer Trio nur Einheit Perleberg (gegen Babelsberg 03 II) Heimrecht. Veritas Wittenberge/Breese (in Schenkenberg) und der Pritzwalker FHV (beim MSV Neuruppin II) treten auswärts an.

Foto: Torsten Gottschalk