Fußball-Kreisliga West Garz-Hoppenrunde nutzt die Gunst der Stunde Von Oliver Knoll | 17.10.2022, 15:05 Uhr

In der Kreisliga West fanden am 7. Spieltag nur vier Partien statt. Garz-Hoppenrade nutzte die Spielausfälle von Karstädt und Wittenberge/Breese II und setzte sich mit einem Sieg bei Perleberg II an die Tabellenspitze.