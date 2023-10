Schade, PHC Wittenberge. Da fahren die Handballer stark ersatzgeschwächt und in der Außenseiterrolle zum Auswärtsspiel in der Handball-Landesliga beim Oranienburger HC III und überraschen positiv. Es reichte nicht ganz, am Ende mussten sie sich 21:24 (10:11) geschlagen geben.

Lesen Sie auch: PHC Wittenberge müht sich zum Derbysieg gegen den HC Pritzwalk

„Wir haben leider knapp eine kleine Sensation verpasst. Ich bin allerdings mit unserer Leistung sehr zufrieden. Mit nur wenigen Wechselmöglichkeiten haben wir den Oranienburgern, die aus einer vollen Bank schöpfen konnten, bis zur 50. Minute ärgern können. In der Abwehr wurde sehr gut verteidigt und im Angriff viele sehenswerte Tore erzielt. Auch Torwart Robert Dehnert war wieder ein großer Rückhalt“, lobte PHC-Trainer Martin Hückel sein Team. Die Wittenberger mussten diesmal auf gleich sechs Akteure verzichten.

Sebastian Könning (beim Wurf, in einer früheren Partie) war mit sechs Toren zusammen mit Jonas Poppe erfolgreichster Werfer des PHC Wittenberge in Oranienburg Foto: Oliver Knoll Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Das Spiel nahm einen spannenden Verlauf. Die Gastgeber führten die gesamte erste Hälfte mit maximal bis zu drei Toren. Aber der PHC kam immer wieder heran oder glich aus. Nach der Pause gingen die Wittenberger sogar einmal durch Sebastian Könning, der alle seine vier Siebenmeter verwandelte, in Führung (13:14/39.). Bis zum 21:20 (52.) blieb die Partie offen. Dann gelangen den Oranienburgern drei Treffer in Folge zum 24:20. Das war die Entscheidung.

Martin Hückel analysierte weiter: „In der Endphase kam es leider zu vielen technischen Fehlern, schlechten Wurfentscheidungen und Undiszipliniertheiten. Auf die Leistung können wir jedoch aufbauen. Das war mit Abstand unser bestes Spiel in dieser Saison. So bin ich zuversichtlich, dass wir gegen Oberhavel zwei Punkte einfahren.“

Aufstellung PHC Wittenberge

PHC Wittenberge: Robert Dehnert - Hannes Fieseler (1), Sebastian Könning (6), Lennart Otto Zierau, Finn Kolzer (1), Konrad Naumann (1), Henry Walter (2), Maik Walter (2), Nils Ludewig (2), Jonas Poppe (6)