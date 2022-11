Der HC Pritzwalk peilt gegen Wittenberge den überhaupt ersten Sieg in einem Prignitz-Derby an. Foto: Torsten Gottschalk up-down up-down Prignitzer Handball-Derby HC Pritzwalk will gegen PHC Wittenberge Geschichte schreiben Von Torsten Gottschalk | 10.11.2022, 13:08 Uhr

Den Prignitzer Handballfans steht am Freitagabend das nächste Derby in der Landesliga Nord ins Haus. Um 20 Uhr empfängt der HC Pritzwalk den PHC Wittenberge in der heimischen Quandt-Sporthalle.