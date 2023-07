In der abgelaufenen Spielserie zeigten sich die Teams der Kreisliga West recht torhungrig und erzielten insgesamt 617 Treffer. Symbolfoto: imago-images up-down up-down Rückblick Kreisliga West Hertha Karstädt hat den längeren Atem, verzichtet aber auf Aufstieg Von Torsten Gottschalk | 31.07.2023, 12:50 Uhr

In knapp vier Wochen, am 27. August, erfolgt für die Teams in der Fußball-Kreisliga West der Anpfiff zur Punktspielsaison 2023/24. Der „Prignitzer“ blickt noch einmal auf die vorangegangene Spielserie zurück.