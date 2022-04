In der Fußball-Kreisoberliga Prignitz-Ruppin gab es am 20. Spieltag erneut einen Wechsel an der Spitze. FOTO: Torsten Gottschalk Fußball-Kreisoberliga Meyenburger SV gewinnt Spitzenspiel und holt Tabellenführung Von Torsten Gottschalk | 25.04.2022, 14:42 Uhr

In der Fußball-Kreisoberliga Prignitz-Ruppin gab es am 20. Spieltag erneut einen Wechsel an der Spitze. Meyenburg führt die Tabelle dank eines 3:1-Erfolges im Spitzenspiel beim Zernitzer SV an. Neuer Zweiter ist Wusterhausen.