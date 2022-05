FOTO: Oliver Knoll Fußballkreis Prignitz-Ruppin Pankower Kicker verschaffen sich Vorteil im Titelkampf Von Oliver Knoll | 23.05.2022, 16:39 Uhr

Der Pankower SV hat nach dem Sieg im Topduell in Meyenburg gute Karten im Titelrennen in der Fußball-Kreisoberliga. In der Kreisliga West geht der Zweikampf an der Spitze zwischen Putlitz und Wittenberge/Breese II weiter