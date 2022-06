FOTO: Fußballkreis Prignitz-Ruppin up-down up-down Im Fußballkreis Prignitz-Ruppin werden am Wochenende die letzten Titel und Pokale der Saison 2021/22 vergeben Vier Pokalfinals im Nachwuchs Prignitzer Fußballer kämpfen um letzte Trophäen der Saison Von Oliver Knoll | 23.06.2022, 16:55 Uhr

Im Fußballkreis Prignitz-Ruppin werden am Wochenende die letzten Titel der Saison vergeben. Der Nachwuchs sucht in Perleberg in vier Altersklassen seine Pokalsieger. Die Bambini ermitteln in Wittenberge ihr bestes Team.