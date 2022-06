Im Fußballkreis Prignitz-Ruppin werden am Sonntag die letzten Meister ermittelt. FOTO: Torsten Gottschalk Fußball in Prignitz-Ruppin Saisonfinale im Fußballkreis verspricht höchste Spannung Von Torsten Gottschalk | 10.06.2022, 15:39 Uhr

Am Wochenende steigt in den Ligen des Fußballkreises Prignitz-Ruppin der letzte Spieltag der Saison. In den beiden höchsten Spielklassen des Kreises kommt es zum Herzschlagfinale. Mehrere Teams können Meister werden.