Wittenberges Daniel Timpe (2.v.r.) erzielte gegen Bernau II einen Treffer. Foto: Torsten Gottschalk up-down up-down Handball-Landesliga Nord Wittenberge mit Sieg gegen Bernau II zurück in der Erfolgsspur Von Oliver Knoll | 26.03.2023, 15:20 Uhr

Die Handballer vom PHC Wittenberge sind in der Landesliga Nord in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Das Team von Trainer Martin Hückel gewann sein Heimspiel gegen den HSV Bernauer Bären II dank einer Leistungssteigerung in Halbzeit zwei mit 35:31 (17:18).