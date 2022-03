FOTO: Torsten Gottschalk PHC-Handballer in Neuruppin Wittenberger Sieben: Im Nachbarschaftsduell weiterentwickeln Von Oliver Knoll | 31.03.2022, 16:08 Uhr

Eine kurze Anreise zum Auswärtsspiel beim HC Neuruppin steht den Verbandsliga-Handballern des PHC Wittenberge bevor. In der Landesliga tritt Perleberg in Milow an, Pritzwalk erwartet Spitzenreiter Uckermark.