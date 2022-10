Nach dem erfolgreichen 37:25-Spiel in Heide und ihren Treffer sprudelte es nur so aus der früheren Nationalspielerin Nele Reimer heraus: „Ich freue mich, als Teil der Mannschaft diese Spiel mit gewonnen zu haben. Endlich stehe ich wieder auf der Platte und darf in einem Team mitwirken, dass einfach nur Spaß macht.“

