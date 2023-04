Der Sievershäger Marcel Peters (links/hier beim 0:8 im Landespokal gegen Dynamo Schwerin) eröffnete beim 3:3 gegen den Rostocker FC II den Torreigen in der 2. Minute mit seinem 13. Saisontreffer. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse I 3:3-Torfestival zwischen Sievershäger SV und Rostocker FC II Von Lucas Bröcker | 10.04.2023, 15:54 Uhr

Der Kampf gegen den Abstieg wird in der Fußball-Landesklasse I immer spannender. Platz vier bis zwölf trennen lediglich sechs Punkte. Wie die Partien am Osterwochenende liefen, dass es zur dieser Konstellation kam, und was die Trainer sagen.