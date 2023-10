Mit 80 Toren einen „Tag der offenen Tür“ im Spiel des HC Empor II gegen den Grünheider SV sowie ein „Sünder-Festival“ mit 32 Strafminuten zwischen dem Bad Doberaner SV und dem SV Fortuna 50 Neubrandenburg gab es am 5. Spieltag der Oberliga Ostsee-Spree bei den Männern.

Rostocks U23-Handballer landeten mit einem 45:35 (22:15) den zweiten Sieg in Folge und sprangen mit 4:6 Punkten auf Position acht. Die Münsterstädter (12.) verfügen nach dem 27:32 (15:16) über 2:8 Zähler.

Bad Doberaner SV kommt nach 22:22 sechs Minuten vom Kurs ab

Das Duell mit Neubrandenburg konnten die Münsterstädter um Spielertrainer Florian Polkehn – er schied bereits in der 17. Minute mit Mittelhandbruch aus – bis zur 42. Minute mit 22:22 gleichwertig gestalten. „Da sah man eine weitere Entwicklung der Mannschaft. Leider kamen wir dann sechs Minuten lang vom Kurs ab, und die Gäste setzten sich auf 27:23 ab“, skizzierte Polkehn die entscheidende Phase. Auch eine Auszeit nutzte nichts. Fortuna enteilte bis auf 30:25 (55.).

HC Empor Rostock II legt mit einem 9:1 los wie die Feuerwehr

Tore am Fließband gab es in der Fiete-Reder-Halle Marienehe. Für Empor-II-Coach Tobias Seering war es ein besonders emotionales Match: „2016 fing ich in MV als Landestrainer an. Zuvor hatte ich mehrere Jahre den Grünheider SV trainiert.“

Sein Team legte mit 9:1 (10.) los wie die Feuerwehr und baute den Vorsprung auf 15:6 (19.) aus. Nachlässigkeiten ließen die Gäste auf 18:23 (35.) herankommen. „Danach wurde aber wieder Musik gemacht, das Tempo bis zum 41:27 zehn Minuten vor dem Abpfiff hochgehalten“, urteilte Seering.

Bad Doberan: Raulf, Rohleder – Sebastian Voigt 8, Loof 6/2, Stöwsand, Kerwien, Silas Wolfgramm, Polkehn 1, Samuel Wolfgramm 4, Krüger 2, Wegener, Kujas, Lehwald 2, Rasch 4

HC Empor II: Malchow, Johannisson – Hochmuth 7/2, Horlitz 5, Orzol 3, Aukstikalnis 8, Rose 1, Schulz, Meier 1, Wittkopp 5, Patrick Schmidt 1, Meyer 7, Prüter 1, Zimmer 6

Frauen des SV Warnemünde unterliegen der SG OSF Berlin mit 18:20

Zwei Niederlagen gab es für Rostocks Oberliga-Frauen. Der SV Warnemünde (6./4:4 Punkte) unterlag zu Hause der SG OSF Berlin 18:20 (12:11), der Rostocker HC II (12./2:8) mit 22:32 (13:14) beim HV Grün-Weiß Werder.

Beide Partien glichen sich wie ein Ei dem anderen. 30 Minuten spielten sowohl SVW als auch RHC II voll mit, traten couragiert auf, doch nach dem Wechsel gaben sie die Vorherrschaft an die Kontrahenten ab.

SVW-Trainer André Regge spricht von „zwei verschenkten Punkten“

Warnemünde setzte in der Sporthalle Gerüstbauerring in der Anfangsphase (6:2/ 10.) das taktische Konzept gut um, überwand auch eine erste Flaute (6:7/17.) mit dem 10:7 (22.). Über 12:9 (28.) und 14:15 (40.) bis zum 17:15 (44.) lief es auch aufgrund einer starken Defenssive noch nach Plan. Doch in den restlichen 16 Minuten gelang dem SVW nur noch ein Treffer: das 18:17 durch Anna Marzahl (54.). Kein Wunder, dass Trainer André Regge von „zwei verschenkten Punkten“ sprach und ergänzte: „Nach dem 17:15 hätten wir mit fünf, sechs Großchancen den Sack zubinden müssen.“

Für Juniorteam Rostocker HC II läuft es nach der Pause nicht nach Wunsch

Das Juniorteam RHC II konnte in der ersten Halbzeit Abwehrschwächen – insgesamt je neun Zeitstrafen und Siebenmeter – durch eine starke Offensive noch übertünchen. „Nach der Pause lief es aber auch hier nicht mehr nach Wunsch“, merkte Coach Marc Hünerbein an. Über 14:20 (38.), 16:25 (48.) und 18:29 (52.) ging die Partie klar verloren. Ex-Nationalspielerin Sabrina Neuendorf (39) warf sieben Treffer für Werder.

SV Warnemünde: Michelle Bladt, Knoop – Vanessa Bladt, Marzahl 3, Celin Kellert, Ehrlich, Schulz, Bunke 4, Meschede 1, Schreier, Knoop, Schwebke 1, Genilke 4, Lea Kellert, Schlegel-Rumm 5/2

Rostocker HC II: Schelske, Zidorn – Zippel 1, Behrens, Gerner 2, Lange, Ockert 1, Schultz 6/1, Görwitz 3, Reimers, Luica Strack 2/2, Rachold, Halawczak 5, Puncius 2