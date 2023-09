Bundesliga-Handball A-Jugend des HC Empor Rostock schlägt den THW Kiel mit 30:27 Von Peter Richter | 11.09.2023, 05:00 Uhr War vom THW Kiel nicht in den Griff zu kriegen: Matti Scheminski, neunfacher Torschütze des HC Empor Foto: Georg Scharnweber up-down up-down

Bundesliga-Start nach Maß in Marienehe: Die Schützlinge von Trainer Tristan Staat brachten einen der Favoriten zum Straucheln. Auch die B-Jugend des Vereins fing die Saison mit einem wichtigen Sieg an, setzte sich in Potsdam durch.