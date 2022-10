Motors Aliaksandr Yemelyanenka (am Ball) meldet in dieser Szene Arminias Jose Dinis da Silva Faustino ab, der das einzige Tor der Partie erzielte. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down Fußball in und um Rostock Alle Informationen zum 6. Spieltag der Kreisoberliga Warnow Von Arne Taron | 17.10.2022, 14:20 Uhr

In Staffel II schießt Jose Dinis da Silva Faustino den UFC Arminia Rostock auf „Roter Erde“ zum Sieg bei Motor Neptun. Der TSV Graal-Müritz verliert in Staffel III mit 1:2 in Suckow.