Paul Voigt (links) und Henrik Hecht trafen am Wochenende beim Sieg der Sievershäger Reserve in Neubukow. Foto: Georg Scharnweber Fußball Alles zum 11. Spieltag in den Kreisoberligen Staffel I und III Von Arne Taron | 28.11.2022, 15:49 Uhr

Viele Staffel im Fußball-Kreis Warnow sind bereits in der Winterpause – nicht so die Kreisoberliga I und III. In Staffel I schloss Schwaan nach dem 4:0 beim ESV Lok zum spielfreien Spitzenreiter Elmenhorst auf.