Sonnabend, der 9. September 2023, ist „Kids on Ice Day“ in der Eishalle Schillingallee. Christoph Kuhlmey, Jugendwart des Rostocker Eishockey-Clubs: „Eingeladen sind alle Kinder zwischen drei und zehn Jahren. Schlittschuhe kann man bei uns ausleihen. Wenn möglich sollen (Fahrrad-) Helm, Winterhandschuhe sowie Knie- und Ellenbogen-Protektoren mitgebracht werden. Wir starten 9.30 Uhr mit der Ausgabe der Schlittschuhe. In die Halle kommt man über den Spieler-Eingang auf der Rückseite der Halle.“

Organisiert wird das Ganze vom neuen Kapitän der Piranhas, Kilian Steinmann. Es werden weitere REC-Spieler mit auf dem Eis sein.

Bei Interesse kurze Info an: laufschule@piranhas.de

Ruft am Sonnabend, 9. September 2023, zum „Kids on Ice Day" in die Eishalle Schillingallee: Christoph Kuhlmey, Jugendwart des Rostocker Eishockey-Clubs Foto: Arne Taron

Die Piranhas des REC testen an diesem Wochenende gleich zweimal – am Freitag, 8. September 2023, um 20 Uhr und am Sonntag um 19 Uhr in der heimischen Eishalle Schillingallee – gegen die Hannover Indians (beide Oberliga Nord).

Die Niedersachsen wurden in der Hauptrunde der vergangenen Saison Vierter. In den Play-offs kamen sie immerhin bis ins Viertelfinale, wo sie sich dann aber den Blue Devils aus Weiden geschlagen geben mussten.

Beim Gegner gab es zehn Zugänge, u. a. sind die Kontingentspieler aus den USA, Kanada und Finnland neu.

Kapitän ist der dienstälteste Spieler der Indians: Seit 2015 läuft Branislav Pohanka für sie auf.

Erstes Testspiel der Hannover Indians wird wegen Nebels abgebrochen

Der erste Test der Hannoveraner gegen die Saale Bulls aus Halle wurde wegen zu starken Nebels im (nach einer Seite offenen) Eisstadion am Pferdeturm in der 34. Minute abgebrochen.

Das zweite Vorbereitungsspiel gegen den gleichen Kontrahenten wurde auswärts mit 6:3 gewonnen.

Der REC hatte sich vorigen Sonntag von den Hammer Eisbären zunächst 2:2 getrennt und dann in der Verlängerung verloren.