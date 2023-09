Beim Kantersieg beim PSV Rostock II erzielte Ex-Hansa-Profi Marcel von Walsleben-Schied vier Treffer und steht jetzt, nach zwei Spieltagen, bereits bei insgesamt acht.

FSV Kritzmow II – TSV Eintracht Sanitz/Groß Lüsewitz 4:2 (2:0)

Maxim Hahn (Kritzmow II): Wir hatten uns viel vorgenommen und es zum Teil auch gut umgesetzt. Nach einem eher verhaltenen Beginn holten wir uns eine verdiente 2:0-Pausenführung. Am Ende ließen wir auch in der zweiten Hälfte nichts anbrennen und gewannen verdient.

André König (Sanitz/Groß Lüsewitz): Wir ließen zu Beginn den Druck und die Ruhe am Ball vermissen, was den Gegner nach anfänglichen Schwierigkeiten stark machte. Wir konnten noch den 1:2-Anschluss und das 2:4 erzielen, am Ende reichte aber die Kraft nicht für mehr.

Kritzmow II: Giese – Böckenhauer, Lomot, Lippke (69. Marvin Alwardt), Harasim (69. Finn Richter), Püschel, Goldhofer (54. Grulewsky), Hahn, Opfermann, Kühn (54. Weßler), Seering

Sanitz/Groß Lüsewitz: Wohlt – König, Kunze, Lübcke, Gebhardt, Wienczkowski (54. Brüdigam), Titzschker, Deichmann, Schwichtenberg (80. Kugler), Marquardt (46. Lemke), Berndt (54. Diasso)

Tore: 1:0 Lomot (37.), 2:0 Lippke (39.), 2:1 Wienczkowski (53.), 3:1 Harasim (54.), 4:1 Seering (61./Elfmeter), 4:2 Titzschker (71.)

PSV Rostock II – FC KSG Lalendorf 0:10 (0:5)

PSV Rostock II: Klenzendorf – Norman Schubbert, Wolf, Mittelstädt, Hübener (79. Giertz), Kliebe, Geiger, Paul Müller (46. Piesold), Kube, Ullerich, Viereck (56. Ulbrich, 79. Andres)

Lalendorf: Benicke – Hintze, Borchert (66. Reichelt), Maximilian Bregulla, Karasch, Braune (76. Schultz), Rinner (55. Werner), Moritz Bregulla, Frädrich (76. Dorman), von Walsleben-Schied, Khatschatrian

Tore: von Walsleben-Schied 4, Moritz Bregulla 3 (davon ein Elfmeter), Borchert, Khatschatrian, dazu ein Eigentor von Schubbert

SV Aufbau Liessow/Diekhof – SV Pastow III 2:1 (2:1)

Matthias Möller (Pastow III): Es war ein Spiel auf schwierigem Geläuf. Wir haben die Taktik des Gegners, hoch und lange Bälle, leicht unterschätzt. Wir schafften es nicht, unser Spiel von letzter Woche (8:1 gegen Lohmen II – d. Red.) zu spielen und uns die nötigen Torchancen rauszuarbeiten. Verdient verloren.

Pastow III: Birkholz – Torno, Langer, Matthias Möller, Strauch (60. Budura), Riese, Alexander Kendzorra (65. Stiewe), Kramp (68. Steenbuck), Tippner, Seppelt, Paetzold

Tore: 1:0 Rugbarth (2.), 2:0 Joswig (22.), 2:1 Tippner (44.)

Internationaler FC Rostock II – SV Eintracht Groß Wokern II 4:1 (3:0)

Internationaler FC II: Nuklies – Phillip Kandula, Mader (76. Witte), Krauss, Albs, Glandien, Thurn, Gröger, Köhn, Teufel (60. Inowman), Tschirschwitz (33. Kliem)

Tore: 1:0 Albs (3.), 2:0 Thurn (8.), 3:0 Glandien (49.+1), 4:0 Albs (61.), 4:1 (64.)

Zurückgezogen: Gnoiener SV II