Tim Glasow schoss die B-Junioren des FC Hansa zum 1:0-Sieg gegen Viktoria Berlin und damit zum Klassenerhalt in der Bundesliga Nord/Nordost. FOTO: GEOS Nachwuchs-Fußball-Bundesliga Tim Glasow trifft für Hansa Rostocks U17 zum Klassenerhalt Von Arne Taron | 11.04.2022, 12:00 Uhr

Nach dem 1:0-Erfolg gegen Viktoria Berlin werden die B-Junioren des FC Hansa Rostock in der Saison 2022/23 weiter in der Bundesliga spielen. Allerdings mussten die Hanseaten in der Schlussphase noch mal bangen.