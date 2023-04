Zwei Leistungsträger den Seawolves: Tyler Nelson (rechts) war mit 16 Topscorer beim Sieg in Chemnitz, Selom Mawugbe überzeugte einmal mehr in der Verteidigung. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down Easy Credit Basketball-Bundesliga Basketballer der Rostock Seawolves stehen kurz vor dem Klassenerhalt Von Andre Gericke | 02.04.2023, 18:48 Uhr

Die Bilanz ist wieder ausgeglichen. Das 71:69 in Chemnitz war der 13. Sieg der Seawolves im 26. Spiel. Was den Rostockern jetzt noch zum Klassenerhalt fehlt und wie dicht sie an den Play-offs dran sind.