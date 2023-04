JeQuan Lewis (rechts, hier im Heimspiel gegen Frankfurt) vergab den letzten Wurf zur möglichen Verlängerung. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down Easycredit Basketball-Bundesliga Rostock Seawolves kassierten bittere Schlappe bei den Academics Heidelberg Von Andre Gericke | 14.04.2023, 21:21 Uhr

Trotz starker Moral haben die Rostock Seawolves den Sieg in Heidelberg verpasst. Nach einer 37:19-Führung gerieten die Gäste in der zweiten Hälfte in Rückstand, blieben aber im Spiel. Weshalb es dennoch nicht reichte.