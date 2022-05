Freistoß vom Bentwischer Philipp Berndt (nicht im Bild) über die Mauer gezirkelt – Warnemündes Keeper Thilo Mülling kann das 1:0 für die Gastgeber nicht mehr abwenden. FOTO: Georg Scharnweber Fußball in und um Rostock Bentwisch setzt Konzept gegen verängstigte Warnemünder gut um Von Tommy Bastian, Peter Richter | 26.05.2022, 14:02 Uhr

In der Fußball-Verbandsliga fanden am Mittwoch sieben Spiele statt. Während die Rand-Rostocker mit 4:0 gewannen, machte der SV Pastow in Boizenburg aus einem 1:3 noch ein 6:3. Kühlungsborn siegte 5:1 gegen Waren.