Fritz Drews (hier in einer früheren Partie) kann es nicht fassen. Am letzten Spieltag fiel der FSV Bentwisch II erstmals auf einen Abstiegsplatz und muss zurück in die Landesklasse. FOTO: Helena Ladendorf/Verein Fußball-Landesliga Nord Bitterer Abstieg: FSV Bentwisch II trauert nach Herzschlagfinale Von Tommy Bastian | 06.06.2022, 20:00 Uhr

Der Abstiegskampf in der Fußball-Landesliga war an Spannung nicht zu überbieten. Am Ende muss der FSV Bentwisch II wegen eines einzigen Tores den direkten Gang zurück in die Landesklasse antreten. Wer noch runter muss: