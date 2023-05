Das ist der Moment seines bislang größten Triumphs: Lars Mehnert (rechts) wird zum Deutschen Meister erklärt. Foto: Clemens Busse up-down up-down Boxen beim Polizeisportverein Rostock Lars Mehnert vom PSV wird in Lindow Deutscher Meister der U 15 Von Peter Richter | 24.05.2023, 16:28 Uhr

Der Sohn des früheren Europameisters Siegfried Mehnert setzte sich in der Gewichtsklasse bis 63 Kilogramm durch. Beim Greifenpokal am Wochenende in der Rostocker Ospa-Arena muss der 14-Jährige allerdings passen.