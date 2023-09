Die Frauen des FC Hansa Rostock eilen in der Fußball-Verbandsliga weiter von Sieg zu Sieg. Am 4. Spieltag setzte sich die Mannschaft von Trainer Tino Spörk mit 4:0 (2:0) gegen den FSV Schwerin durch. Mit jetzt neun Punkten ist Hansa Zweiter hinter dem 1. FC Neubrandenburg, der ebenfalls neun Zähler hat, aber schon eine Partie mehr absolvierte.

„Es war ein verdienter Sieg. Wir haben über die gesamten 90 Minuten das Spiel in die Hälfte der Schwerinerinnen verlagert. Der Gegner kam zu keiner richtigen Torchance. Unsere Torhüterin mussten keinen einzigen Ball halten“, sagte Tino Spörk.

Hansa Rostock lässt noch viele Chancen aus

Bereits in der 13. Minute brachte Celine Hanto die Rostockerinnen in Führung. „Wenig später haben wir das 2:0 nachgelegt. Das gab uns zusätzliche Sicherheit. Anschließend vergaben wir noch reichlich Chancen. Das war vielleicht das Manko an diesem Tag. Wir hätten einfach mehr Tore schießen müssen“, so der Hansa-Coach.

Dennoch geriet der Erfolg zu keiner Phase in Gefahr. In der Schlussphase war es dann Celine Hanto, die per Doppelpack auf 4:0 stellte. „Aus einer geschlossenen Mannschaftsleistung kann man sie durchaus herausheben. Celine Hanto war für uns die Spielerin des Tages“, sagte Tino Spörk.

Vanessa Rist (links, hier in einem früheren Spiel) zog sich gegen Schwerin eine Knieverletzung zu.

Allerdings mussten die Rostockerinnen noch einen Wermutstropfen verkraften. Kurz vor Schluss verletzte sich Vanessa Rist am Knie. „Sie wurde mit einer Trage vom Platz und gleich mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht. Wir hoffen, dass es nicht so schlimm ist“, so der Rostocker Coach, der aber auf Franziska Hagemann (Nasenbeinblessur) und Laurentia Köhler (Fingerbruch/spielte mit Schiene) zurückgreifen konnten.

Für Paula Raschke von Hansa Rostock ist die Saison bereits vorbei

Das Duo hatte sich die Verletzungen beim 3:2-Erfolg beim 1. FC Neubrandenburg zugezogen. Für Paula Raschke ist die Saison dagegen bereits vorbei. Die schlimmen Befürchtungen bestätigten sich. Sie hatte sich in Neubrandenburg einen Kreuzbandriss zugezogen.

FC Hansa: Schukat – Möller, Neselius, Hagemann, Köhler, Ahrens, Liedtke, Rist, Schramm, Hanto, Kung (Knudsen, Trepte, Drockner, Worgall)

Tore: 1:0 Hanto (13.), 2:0 Rist (29.), 3:0 Hanto (88.), 4:0 Hanto (89.)

Rostocker FC – 1. FC Neubrandenburg 2:6 (1:3)

Ben Schulz (Rostocker FC): Neubrandenburg hat verdient gewonnen. Wir waren hinten einfach zu wacklig. Anfangs fanden wir schwer ins Spiel, kamen erst nach einer knappen halben Stunde rein. Dann hatten wir auch ein paar gute Chancen, machen aber nur das eine Tor. Im gesamten Spiel hatten wir vier Pfosten- oder Lattentreffer. In der zweiten Hälfte bekamen wir relativ schnell zwei weitere Gegentore. Damit war das Spiel entschieden.

RFC: Bentert – Mielke, Pein, Brandenburg, Lischke, Heinschel, Hoeft, Staege, Jüngling, Friese, Feuerhake (Siemß, Henschel, Weißenfels, Lehmann, Mähner)

Tore: 0:1 Böttcher (11.), 0:2 Schwarzenholz (21.), 0:3 Böttcher (25.), 1:3 Staege (38.), 1:4 Krüger (57.), 1:5 Böttcher (58.), 1:6 Böttcher (72.), 2:6 Hoeft (84.)

HSG Warnemünde: spielfrei

