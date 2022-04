Christian Held wird auch in der kommenden Saison Cheftrainer der Rostock Seawolves sein. Sein Vertrag gilt sowohl für die Basketball-Bundesliga als auch für die 2. Bundesliga ProA. FOTO: Georg Scharnweber Basketball in Rostock Seawolves verlängern den Vertrag mit Trainer Christian Held Von Andre Gericke | 20.04.2022, 19:45 Uhr

Der 33-Jährige bleibt auch in der kommenden Saison Trainer des Wolfsrudels. In den anstehenden Play-offs der 2. Bundesliga ProA strebt der Coach mit den Seawolves den Bundesliga-Aufstieg an.