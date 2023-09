Nach dem 0:3 am Freitag verloren die Piranhas des Rostocker Eishockey-Clubs auch das Test-Rückspiel gegen die Hannover Indians. 2:6 (1:1, 0:2, 1:3) hieß es am Sonntagabend in der Eishalle Schillingallee.

Der REC begann recht schwungvoll und ging nach einem schön vorgetragenen Konter durch Christian Paul-Mercier früh in Führung (4.). In der Folge agierten die Gastgeber durchaus auf Augenhöhe, konnten das 1:0 aber nicht mit in die erste Pause nehmen: Mit bzw. wohl kurz nach der Drittelsirene markierten die Indians den Ausgleich. Alle Diskussionen brachten nichts – der Schiedsrichter gab das Tor.

Auch im zweiten Durchgang hatten die Piranhas immer wieder kleine Druckphasen, die Tore aber erzielten die Gäste: 2:1 und 3:1 innerhalb von nur zehn Sekunden (31.). Beim REC vergab Keegan Dansereau weitere Chancen (35., 38.).

Im Schlussdrittel hatten die Hannoveraner mehr zuzusetzen. Immerhin gelang Thomas Voronov noch der Treffer zum 2:6-Endstand.

Trainer Lenny Soccio: Die Niederlage ist sicherlich etwas zu hoch ausgefallen

„Wir zeigten ein gutes erstes Drittel, sind kompakt aufgetreten. Leider haben wir zum Schluss dieses fragliche Gegentor kassiert“, resümierte Trainer Lenny Soccio: „Im zweiten Drittel bekamen wir kurz nach einer überstandenen Unterzahlsituation unnötig das 1:2 und wenige Sekunden später das 1:3 – danach ließen wir etwas die Köpfe hängen. Im weiteren Verlauf haben wir uns zu viele Fehler geleistet, die so ein Gegner ausnutzt. Die Niederlage ist sicherlich etwas zu hoch ausgefallen. In den verbleibenden Tagen und zwei Testspielen wollen wir weiter hart an den Feinheiten arbeiten.“

REC Piranhas: Di Berardo, Albrecht – Renke, Wäser, Rennert, Shevyrin, Guran, Tramm, Jakob – Fleischmann, Voronov, Kolesnikov, Bejmo, Tousignant, Danserau, Bloem, Mieszkowski, Steinmann, Paul-Mercier

Tore: 1:0 Paul-Mercier (4./Vorlagen: Tousignant, Guran), 1:1 Palka (20.), 1:2 Varttinen (31.), 1:3 Gron (31.), 1:4 Palka (42. – in Überzahl), 1:5 Varttinen (45.), 1:6 Gron (53. – in Überzahl), 2:6 Voronov (56./Tousignant, Kunz – in Überzahl)

Strafminuten: Piranhas 16, Indians 10

Weiter geht’s für die Piranhas am Freitag, dem 15. September 2023, auswärts gegen die Hammer Eisbären (Beginn 20 Uhr). Das letzte Vorbereitungsspiel wird dann am Sonntag, 17. September (19 Uhr), in der Schillingallee gegen den Regionalligisten FASS Berlin ausgetragen.