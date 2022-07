Freude auf der Wechselspielerbank: Nachwuchs-Bundestrainer Martin Heuberger (links) und der Rostocker Christian Wilhelm (rechts) ballen jeweils ihre rechte Hand zur Siegerfaust. Am Dienstag geht es für Deutschland gegen Frankreich weiter. FOTO: Federação de Andebol de Portugal up-down up-down Rostocker spielt bei der U-20-EM Christian Wilhelm vom HC Empor Rostock lebt seinen Handball-Traum Von Tommy Bastian | 11.07.2022, 20:00 Uhr

Christian Wilhelm vom Handball-Zweitligisten HC Empor Rostock ist mit der deutschen U 20 bei der EM in Portugal in die Hauptrunde einzogen. Der Kreisläufer hält dort alles für möglich. Was das Turnier für ihn bedeutet.