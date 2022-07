Christin Stöhner bleibt trotz des unfreiwilligen Wechsels vom Achter in den „Vierer ohne“ zuversichtlich für die EM in München, wo ihr neben ihrem Rostocker Freund die Eltern und zumindest einer ihrer Brüder an der Rennstrecke die Daumen drücken werden.

FOTO: Peter Richter